Барселона націлилась на трансфер Ілкая Гюндогана. Німецький півзахисник має приєднатися до стану іспанського клубу на правах вільного агента.

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Каталонський клуб уже досяг домовленості з Гюндоганом. Німецький півзахисник повинен приєднатись до Барселони уже за пів року. Гравець дістанеться "синьо-гранатовим" задарма, оскільки угода Ілкая з Манчестер Сіті чинна до літа 2023 року. Сторони уже уклали попередній контракт.

Гюндоган уже не відчуває себе щасливим у стані Манчестер Сіті. Гравець після програного матчу Саутгемптону (2:0) розповідав, що "блакитним" не вистачає колишнього голоду до перемог, у команди відсутнє бажання добиватись висот. Також Ілкай вважає свій етап у Манчестер Сіті завершеним і гравець жадає нового виклику.

Барселона у пошуках заміни Серхіо Бускетсу, який скоріш за все покине "синьо-гранатових". Гюндоган – універсальний гравець центра поля, тому без зайвих проблем може підсилити півзахист команди Хаві Ернандеса.

Гравці Манчестер Сіті, які перебрались у стан Барселони

Гюндоган може стати четвертим футболістом за останні два роки, які змінили Манчестер Сіті на Барселону.