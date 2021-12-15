Форвард Барселони Агуеро оголосив про завершення кар'єри і розплакався: щемливе відео

Аргентинський нападник Барселони Серхіо Агуеро 15-го грудня офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Форвард вирішив "зупинитися" через проблеми зі здоров'ям.

В Агуеро проблеми зі здоров'ям

Барселона раніше анонсувала пресконференцію з 33-річним Агуеро, на якій очікувалося, що колишній нападник Манчестер Сіті оголосить про завершення кар'єри.

До теми Нападник Барселони Серхіо Агуеро оголосить про завершення кар'єри

Я вирішив припинити грати у футбол,

– сказав Серхіо на пресконференції та розплакався.

"Ця пресконференція є просто для того, щоб сказати, що я вирішив завершити кар'єру. Це дуже важкий час, але я радий рішенню, яке прийняв. По-перше, це моє здоров'я через проблему, з яким я зіткнувся місяць тому. Мова про моє здоров'я", – додав футболіст.

Що сталося з Агуеро

Нападнику Барселони стало погано в матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса. Поєдинок відбувся у жовтні 2021 року й Агуеро достроково завершив гру.

Серхіо пройшов обстеження й у нього було виявлено аритмію. Спершу очікувалося, що Агуеро упродовж трьох місяців буде проводити діагностичні та терапевтичні процедури.

Але згодом лікарі констатували, що в Агуеро серйозні проблеми із серцем, які не сумісні з грою у футбол. Нападник спростовував чутки про завершення кар'єри. Але через проблеми змушений піти.

Досягнення Агуеро