Презентація Реброва в ОАЕ

Клуб з ОАЕ виклав презентацію тренера у свої соцмережі. Аль-Айн пафосно представив Сергія Реброва. Наприкінці відео українець промовив англійською мовою: "Я хочу бути частиною історії Аль-Айна".

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На офіційному сайті клубу спортивний директор Девід Платт прокоментував призначення українського тренера. За його словами, Сергій Станіславович довів, що є переможцем не лише, як гравець, а й як наставник.

Він виграв багато турнірів у багатьох країнах за свою тренерську кар'єру. У нього є ДНК, яке необхідне для роботи з нашою командою,

– заявив Платт.

Досвід, знання та амбіції Реброва виведуть Аль-Айн на новий рівень. Українець додасть у гру необхідних компонентів, які повернуть клуб на ті позиції, де має розташовуватись команда.

Наразі жодних деталей контракту не повідомляють. У ЗМІ кажуть, що річний оклад 47-річного фахівця складе близько 4 мільйонів євро. 6 червня наставник офіційно покинув Ференцварош. Тепер Сергій Станіславович працюватиме із Аль-Айном в ОАЕ.

Відео презентації Реброва