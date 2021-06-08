Презентация Реброва в ОАЭ

Клуб из ОАЭ выложил презентацию тренера в свои соцсети. Аль-Айн пафосно представил Сергея Реброва. В конце видео украинец сказал на английском языке: "Я хочу быть частью истории Аль-Айна".

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На официальном сайте клуба спортивный директор Дэвид Платт прокомментировал назначение украинского тренера. По его словам, Сергей Станиславович доказал, что является победителем не только, как игрок, но и как наставник.

Он выиграл много турниров во многих странах за свою тренерскую карьеру. У него есть ДНК, которое необходимо для работы с нашей командой,

– заявил Платт.

Опыт, знания и амбиции Реброва выведут Аль-Айн на новый уровень. Украинец добавит в игру необходимых компонентов, которые вернут клуб на те позиции, где должна располагаться команда.

Пока никаких деталей контракта не сообщают. В СМИ говорят, что годовой оклад 47-летнего специалиста составит около 4 миллионов евро. 6 июня наставник официально покинул Ференцварош. Теперь Сергей Станиславович будет работать с Аль-Айном в ОАЭ.

Видео презентации Реброва