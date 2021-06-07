У Ференцвароші зарплата українського фахівця становила 1,5 мільйона євро. Крім того, джерело повідомляє про річний контракт українця і еміратського клубу.

До слова Чи переможе Україна Кіпр в генеральній репетиції перед Євро-2020: прогноз

Сергій Ребров вже відомий з арабськими країнами. У сезоні-2017/2018 український фахівець керував Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, з яким став віцечемпіоном країни.

Довідка. Аль-Айн – рекордсмен ОАЕ за кількістю завойованих внутрішніх чемпіонст. У команди з однойменного міста їх 13, проте останній домашній титул близькосхідна команда завойовувала в 2018 році.

Кар'єра Реброва у Ференцвароші

Останнім місцем роботи Реброва був Ференцварош, який він очолював з 2018-го по 2021 рік. Під керівництвом українського тренера клуб з Будапешта вигравав три чемпіонства поспіль. Також Ребров вперше за 25 років вивів команду у групу Ліги чемпіонів.