Зброю до рук доведеться взяти кожному з нас, – Стаховський закликав готуватися до служби

Повномасштабна війна в Україні проти Росії показала, хто є справжнім патріотом, а хто лише робив із себе такого. Колишній український тенісист Сергій Стаховський взяв до рук зброю після 24 лютого 2022 року.

Сергій Стаховський повернувся в Україну, адже до повномасштабного вторгнення проживав у сусідній Угорщині. Колишній тенісист продовжує допомагати військовим не лише в тилу. Стаховський сам боронить країну від ворога на фронті.

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Стаховський: Пам’ятайте, що за кожен спокійний день хтось з наших побратимів віддав життя

Спортсмен закликав усіх не забувати, що в Україні досі триває війна, яка торкнеться абсолютно кожного. Рано чи пізно кожному доведеться взяти зброю до рук та стати на захист рідної країни.

Адже поки одні живуть мирним життям, сплять у рідних домівках, в той час інші ночують в окопах та віддають свої життя за мирне небо над головою.

Всі хто зараз вдома й вважає що війна вже завершується або що його це не торкнеться дуже сильно помиляються. Зброю до рук доведеться взяти кожному з нас..раніше або пізніше. Тому поки ви вдома й живете спокійне життя, пам’ятайте, що за кожен спокійний день хтось з наших побратимів віддав життя…готуйтесь до військової справи, поки у вас є можливість обирати інструкторів, курси та напрямок. Коли вас мобілізують ваші шанси бути успішним воїном та вижити підвищаться в рази. Наша сила в єдності й відданості один одному та неньці Україні. Разом нас не подолати. Слава Україні. Слава Нації,

– написав Стаховський.



Сергій Стаховський звернувся до українців / Фото з інстаграму колишнього тенісиста

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року з'явилась несподівана інформація. Стаховський розлучився з дружиною Анфісою через його вступ у ЗСУ. Адже вже колишня кохана тенісиста має російське походження, хоча публічно неодноразово підтримувала Україну в соцмережах і ходила вже із ексчоловіком на мітинги. Пара у спільному шлюбі виховувала трьох дітей.

Натомість Стаховський разом із Еліною Світоліною, яка навідалась в Україну, нещодавно провели майстер-клас для юних тенісистів у Київській області. Також Сергій у компанії ще одного колишнього українського тенісиста Олександра Долгополова постійно возить на передову усе необхідне для наших хлопців.