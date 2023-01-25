Майстер-клас за участю зіркових українських тенісистів відбудеться 9 лютого у сучасний спортивний комплекс Sport Villa Grays, що у Вишгороді в Київській області. Захід буде мати безпечні умови, адже на території комплексу є бомбосховища. Тому юні тенісисти можуть не хвилюватись за свою безпеку у випадку повітряної тривоги.

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Світоліна: Я щаслива, що їду до України

Еліна Світоліна вже у статусі мами повернеться в Україну. Колишня перша ракетка країни сподівається, що такий захід, який організовує її благодійний фонд, допоможе дітям у надскладних для них час.

Світоліна переконана, що зараз усі повинні робити максимум, щоб після перемоги у війні український прапор підіймався вище інших на змаганнях якнайчастіше.

Я щаслива, що їду до України, щоб поспілкуватися з дітьми та підтримати їх у цей надскладний час. Маю надію, що майстер-клас надихне їх на нові перемоги та досягнення. Крім того, я прагну нагадати по важливість спорту – зрозуміло, що зараз уваги йому приділяють менше. Але я переконана, що і під час війни слід робити все можливе, аби після нашої перемоги на міжнародних спортивних аренах якомога частіше підіймали жовто-блакитний прапор,

– видала потужний спіч Світоліна. Участь у такому зірковому майстер-класі зможуть взяти тенісисти віком ввід 6 до 18 років. Для цього до 2 лютого потрібно заповнити форму учасника заходу. А вже 4 лютого організатори події зв'яжуться з тими, хто буде запрошений на захід, адже кількість місць обмежена. Зверніть увагу! Реєстрація для юних тенісистів за посиланням.



Майстер-клас від Світоліної та Стаховського / Фото з інстаграму Фонду тенісистки