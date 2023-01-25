Майстер-клас за участю зіркових українських тенісистів відбудеться 9 лютого у сучасний спортивний комплекс Sport Villa Grays, що у Вишгороді в Київській області. Захід буде мати безпечні умови, адже на території комплексу є бомбосховища. Тому юні тенісисти можуть не хвилюватись за свою безпеку у випадку повітряної тривоги.
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Світоліна: Я щаслива, що їду до України
Еліна Світоліна вже у статусі мами повернеться в Україну. Колишня перша ракетка країни сподівається, що такий захід, який організовує її благодійний фонд, допоможе дітям у надскладних для них час.
Світоліна переконана, що зараз усі повинні робити максимум, щоб після перемоги у війні український прапор підіймався вище інших на змаганнях якнайчастіше.
Майстер-клас від Світоліної та Стаховського / Фото з інстаграму Фонду тенісистки
- Нагадаємо, що після 24 лютого Стаховський повернувся в Україну та взяв до рук зброю. Сергій у компанії Олександра Долгополова частенько їздить на фронт, куди відвозить допомогу нашим військовим.
- Світоліна ж допомагає у тилу. Еліна, яка у жовтні стала мамою, організовує благодійні заходи, де збирає гроші для України, на початку повномасштабного вторгнення віддавала зароблені від турнірів призові на армію та відвідує дипломатичні заходи.
- Нещодавно Світоліна потішила своїх прихильників натяками про відновлення кар'єри після перерви, яка була викликана вагітністю.