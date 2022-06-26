Долгополов: Я думаю, що Росію треба зупиняти тут

Колишні зірки українського тенісу Стаховський та Долгополов вразили своєю патріотичною позицію. Чоловіки повернулись у рідну країну, щоб захищати її від ворога. Колишні тенісисти активно допомагають нашим військовим.

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Цього разу спортсмени особисто з'їздили на фронт, щоб завезти допомогу для українських захисників. Долгополов та Стаховський відвідали Бахмут, що у Донецькій області, який після обстрілів окупантів перетворився в одну суцільну руїну.

Екстенісисти виклали відео з дороги та безпосередньо передової у своїх сторінках в інстаграмі.

Долгополов відзначив, що якби не Україні, то Росія вже давно б напала на Європу.

Ми у Бахмуті, на лінії фронту. Тут точаться важкі артилерійські бої. Я думаю, що Росію треба зупиняти тут. Якщо Україна впаде, то Європа може побачити це в себе вдома,

– сказав Олександр.

Стаховський же закликав усіх розірвати стосунки з Росією у сфері бізнесу. Ті, хто ще досі не вийшов із російського ринку, відкрито заявив, що підтримує війну проти України.

Росію треба відрізати від усіх фінансових потоків. Вести бізнес із Росією означає підтримувати тероризм та вбивство мирних жителів,

– додав Сергій.

Відзначимо, що Стаховський повернувся в Україну майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну. Долгополов приїхав на рідну землю у середині березня. Олександр відвіз свою родину у безпечне місце, а сам повернувся до України, щоб допомогти пришвидшити перемогу над ворогом.

Не лише вони з тенісного кола стали на захист України. Легенда тенісу Андрій Медведєв готовий воювати проти російського війська.