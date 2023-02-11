Українські спортсмени максимально мобілізувались навколо допомоги країні після початку повномасштабної війни проти Росії. Відомі люди надають гуманітарну та фінансову допомогу, а чимало спортсменів відправляються на фронт зі зброєю в руках.

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Таким шляхом пішов і відомий український тенісист Сергій Стаховський. Харків'янин завершив професійну кар'єру і вступив до лав ЗСУ. При цьому Сергій мав можливість залишити Україну, адже виховує трьох дітей та мешкає у Будапешті.

Війна прискорила розлучення

Як зізнався Стаховський, рішення піти на фронт вплинуло і на його особисте життя. Тенісист розлучився зі своєю дружиною Анфісою, яка є уродженкою Росії і живе з ним у столиці Угорщини.

"Я досить одинока людина, мені зручно одному. Під час перших місяців війни спілкувався більше із сім'єю, бо я був у Києві, а вони у Білогородці. Спілкувався з дітьми, з дружиною, бо тоді ще намагався якимось чином усе владнати. Вони там живуть у якомусь нормальному середовищі, але це не означає, що все так виглядає в Україні. Тут зовсім інакше, люди втрачають дітей, батьків, сім'ї.

Розійшлися через рішення піти воювати? Так, війна прискорила це, прискорила процеси порозуміння. Показала біле та чорне. Тут ти або живий, або мертвий. Або поранений. Тут немає такого, що можна зробити якусь політику, якимось чином домовитись. Все дуже просто і дуже страшно інколи. Шкодую про дітей. Я все життя був впевнений, що ніколи так не вчиню. Тут мені з якогось боку соромно, бо це буде найбільший удар для моїх дітей,

– зізнався Стаховський.

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Вже колишня дружина тенісистка Анфіса Булгакова є росіянкою. Вона народилась у Кемеровому в Сибірі, а у 2011 році одружилась із Сергієм. Пара виховує трьох дітей: синів Нікіфора та Алекса і доньку Анфісу. При цьому дівчина неодноразово підтримувала Україну в соцмережах і ходила із чоловіком на мітинги.



Росіянка Анфіса Булгакова підтримує Україну / instagram.com/anfisabeautycoach