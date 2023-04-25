32-річна російська тенісистка розповіла історію, як не змогла дістатись літаком із Єгипту на змагання до французької Корсики. Все через те, що польська авіакомпанія LOT Airlines у напрямку Каїр – Варшава – Ніцца висловила свою принципову позицію та солідарність Україні, не пустивши Віталіну Дяченко у літак.

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Бідкається на "несправедливість у бік росіян"

Дяченко почала бідкатись, що так із нею вчинили через те, що вона громадянка Росії. Віталіна одразу почала виправдовуватись та згадала, що її батько родом із України, але навіть це не допомогло російській тенісистці вчасно дістатись Франції.

Росіянка жалілась, що провела багато часу у місцевому аеропорту Каїра, де з нею поводились далеко не найкращим чином.

"У мене були всі листи підтримки WTA, ITF, але правила сучасного тенісу нічого не означають для реальності. Крім того, я мала рекомендаційний лист від мого батька, який народився в Україні і працює в Організації Об'єднаних Націй. У результаті я застрягла на 18 годин в аеропорту Каїра, спала на лавках, не маючи їжі та можливості покинути аеропорт!", – написала Дяченко.

Тепер російська тенісистка повинна відмовитись від участі у турнірі та повернутись додому. А в цих зірваних змаганнях Дяченко звинувачує лише авіакомпанію та їх правила.

Кінець історії: ночувала в аеропорту, зі мною поводилися як із людиною третього ґатунку, витратила кілька тисяч євро, тепер немає можливості потрапити на турнір, оскільки немає маршруту через авіакомпанії, які не перевозять росіян. Зрештою, я маю відмовитися від участі, і єдиний варіант – повернутися додому і пропустити ще один турнір через цю ситуацію,

– додала тенісистка з Росії.

Нагадаємо, що російські та білоруські тенісисти спокійно продовжують свої виступи на міжнародній арені. Щоправда, у статусі нейтральних спортсменів.

До слова. Віталія Дяченко є 250 ракеткою світу у рейтингу WTA (найвище місце у кар'єрі – 71-ша сходинка). За весь час виступів заробила понад 1,7 мільйона доларів (у 2023 році – понад 20 тисяч доларів призових). Не завоювала жодного трофея.