Важко передати словами лють, яку відчуваю, – розлючений Ребров про удар Росії по Дніпру

Українці 14 січня пережили ще один терористичний удар по Дніпру. Російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок.

Український наставник Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував черговий удар Росії по Україні. Коуч не може навіть словами передати тієї люті, яку відчуває у бік сусідньої країни.

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Ребров: Україна ніколи не забуде цього та усім інших страждань

Ребров зробив заклик до світу, який повинен ще більше допомагати Україні протидіяти терористичним діям Владіміра Путіна. Сергій Станіславович висловив свої глибокі співчуття сім'ям загиблих.

Важко передати словами лють, яку відчуваю, дивлячись на жахливі сцени неспровокованої та жорстокої агресії проти нашої країни. 14 січня, черговий обстріл російських ракет знову вразив цивільну інфраструктуру – зруйнував багатоповерховий будинок у місті Дніпро,

– написав Ребров.

"Ці варварські та безглузді дії уже призвели до загибелі 25 людей. Ще 73 поранених і 43 зниклих, на момент цього посту. Не втомлюся повторювати: лідери з усього світу повинні робити більше, щоб допомогти припинити страждання українського народу!

Безмежна подяка та повага рятувальникам та волонтерам, які допомогли врятувати якомога більше людей. І найщиріші співчуття усім, хто постраждав від цієї трагедії. Україна ніколи не забуде цього та всіх інших страждань, які Росія принесла нашим людям!", – додав український тренер.

Патріотична позиція Сергія Реброва

Наголосимо, що Сергій Ребров навіть тренуючи в ОАЕ не покинув рідну країну у біді. Після лютого саме український наставник був ініціатором створення фонду, куди свої кошти перераховували українські футболісти, які виступають за кордоном. Усі кошти йдуть на потреби українців та військових.

Ребров приїжджав в Україну. Наставник на власній шкірі відчув, що таке ракетний обстріл з боку Росії. У столиці тренер відвідав військових та прийшов до хлопців не з порожніми руками.

Також Сергій Станіславович передав вже далеко не один автомобіль, який допомагає бійцям на передовій.

Відзначимо, що Ребров в одному з нечисленних інтерв'ю зачепив мовне питання в Україні. Наставник зауважив, що після 24 лютого усі українці повинні намагатись розмовляти українською, а не мовою ворога. Сам тренер удосконалює солов'їну, щоб назавжди відмовитись від ворожої мови.

Публікація українського наставника була опублікована в інстаграмі 15 січня. На жаль, станом на 16 січня, кількість жертв теракту зросла до 40 загиблих, серед них 3 дітей. 75 людей отримали травми, 46 людей досі перебувають безвісти зниклими (з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується). ДСНС вдалось врятувати 39 життів мешканців зруйнованого будинку.