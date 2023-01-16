Український наставник Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував черговий удар Росії по Україні. Коуч не може навіть словами передати тієї люті, яку відчуває у бік сусідньої країни.
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Ребров: Україна ніколи не забуде цього та усім інших страждань
Ребров зробив заклик до світу, який повинен ще більше допомагати Україні протидіяти терористичним діям Владіміра Путіна. Сергій Станіславович висловив свої глибокі співчуття сім'ям загиблих.