Важко передати словами лють, яку відчуваю, дивлячись на жахливі сцени неспровокованої та жорстокої агресії проти нашої країни. 14 січня, черговий обстріл російських ракет знову вразив цивільну інфраструктуру – зруйнував багатоповерховий будинок у місті Дніпро,

– написав Ребров.

"Ці варварські та безглузді дії уже призвели до загибелі 25 людей. Ще 73 поранених і 43 зниклих, на момент цього посту. Не втомлюся повторювати: лідери з усього світу повинні робити більше, щоб допомогти припинити страждання українського народу!

Безмежна подяка та повага рятувальникам та волонтерам, які допомогли врятувати якомога більше людей. І найщиріші співчуття усім, хто постраждав від цієї трагедії. Україна ніколи не забуде цього та всіх інших страждань, які Росія принесла нашим людям!", – додав український тренер.