Трудно передать словами яростную ярость, глядя на ужасные сцены неспровоцированной и жестокой агрессии против нашей страны. 14 января, очередной обстрел российских ракет снова поразил гражданскую инфраструктуру – разрушил многоэтажный дом в городе Днепр,

– написал Ребров.

"Эти варварские и бессмысленные действия уже привели к гибели 25 человек. Еще 73 раненых и 43 пропавших на момент этого поста. Не устану повторять: лидеры со всего мира должны делать больше, чтобы помочь прекратить страдания украинского народа!"

Безграничная благодарность и уважение спасателям и волонтерам, которые помогли спасти как можно больше людей. И самые искренние соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии. Украина никогда не забудет это и все другие страдания, которые Россия принесла нашим людям!", – добавил украинский тренер.