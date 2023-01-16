Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал очередной удар России по Украине. Коуч не может даже словами передать той ярости, которую испытывает в сторону соседней страны.

Следует узнать Террористический удар России по Днепру: количество погибших возросло до 40, среди них 3 детей

Ребров: Украина никогда не забудет этого и всех других страданий

Ребров сделал призыв к миру, который должен еще больше помогать Украине противодействовать террористическим действиям Владимира Путина. Сергей Станиславович выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.