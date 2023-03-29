Відмовився коментувати чутки: Ребров різко відповів про роботу в збірній України
Джерело:Український футбол
Невизначеність з головним тренером збірної України породжує велику кількість інсайдів. Проте коментар наставника Аль-Айна Сергія Реброва не зміг розвіяти чутки.
Національна збірна Україна з поразки проти Англії (0:2) стартувала у відборі Євро-2024. В цьому матчі діями футболістів керував виконуючий обов'язки головного тренера Руслан Ротань. Хто виведе "синьо-жовтих" на наступний поєдинок досі залишається загадкою.
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Різка відповідь Реброва про чутки
За повідомленням інсайдерів, основний кандидат на місце головного тренера збірної Сергій Ребров може продовжити роботу на Близькому Сході. Тож журналісти поцікавилися у тренера Аль-Айна його планами щодо збірної України.
Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну з'являється. Але невже ви думаєте, що я повинен все це коментувати? Я озвучив свою позицію щодо роботи у збірній України, вона незмінна. А звідки інформація цього інсайду, ви запитайте у нього,
– відповів Ребров.
- Зазначимо, що в УАФ сподіваються підписати контракт із Сергієм Ребровим. Віцепрезидент Асоціації Олексій Михайличенко нещодавно підтвердив цю інформацію.
- Сам Сергій Ребров неодноразово заявляв про бажання працювати з головною командою країни. Проте до завершення дії контракту з Аль-Айном, який розрахований до кінця червня 2023 року, він залишається працювати в чемпіонаті ОАЕ.
- Наступні два поєдинки збірна України зіграє у червні: 16 червня проти Північної Македонії, 19 – з Мальтою. У цей період ще буде діяти контракт Реброва з Аль-Айном.