Відмовився коментувати чутки: Ребров різко відповів про роботу в збірній України

Невизначеність з головним тренером збірної України породжує велику кількість інсайдів. Проте коментар наставника Аль-Айна Сергія Реброва не зміг розвіяти чутки.

Національна збірна Україна з поразки проти Англії (0:2) стартувала у відборі Євро-2024. В цьому матчі діями футболістів керував виконуючий обов'язки головного тренера Руслан Ротань. Хто виведе "синьо-жовтих" на наступний поєдинок досі залишається загадкою.

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Різка відповідь Реброва про чутки

За повідомленням інсайдерів, основний кандидат на місце головного тренера збірної Сергій Ребров може продовжити роботу на Близькому Сході. Тож журналісти поцікавилися у тренера Аль-Айна його планами щодо збірної України.

Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну з'являється. Але невже ви думаєте, що я повинен все це коментувати? Я озвучив свою позицію щодо роботи у збірній України, вона незмінна. А звідки інформація цього інсайду, ви запитайте у нього,

– відповів Ребров.