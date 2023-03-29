Национальная сборная Украины с поражение против Англии (0:2) стартовала в отборе Евро-2024. В этом матче действиями футболистов руководил исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань. Кто выведет "сине-желтых" на следующий поединок остается загадкой.

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Резкий ответ Реброва о слухах

По сообщению инсайдеров, основной кандидат на место главного тренера сборной Сергей Ребров может продолжить работу на Ближнем Востоке. Поэтому журналисты поинтересовались у тренера Аль-Айна его планами по сборной Украины.

В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен это все комментировать? Я озвучил свою позицию по работе в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация этого инсайда, вы спросите у него,

– ответил Ребров.