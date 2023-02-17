48-річний наставник пов'язаний контрактом із Аль-Айном до кінця червня 2023 року. Наступною сходинкою Сергія Реброва може стати якраз посада у синьо-жовтій команді.

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Михайліченко: Рано говорити, але є кандидатури, ми сподіваємось

Віцепрезидент Української асоціації футболу Олексій Михайличенко спробував прояснити усю ситуацію навколо майбутнього кандидата на посаду головного тренера збірної, яку раніше очолював Олександр Петраков.

Однак якоїсь конкурентної відповіді представник УАФ не дав. Знову ці всі заяви про різноманітні плани почали лунати з вуст цього разу віцепрезидента Асоціації. Михайліченко підтвердив інтерес до Реброва та запевнив, що УАФ робить усе, аби Сергія Станіславович замінив на тренерському містку Петракова.

Рано говорити, але є кандидатури, ми сподіваємось. Є, напевно, і план А, і план B, і, думаю, план С. Ребров? Я не чіплятиму цю тему, вона складна та неоднозначна. Зачекаймо. Ми хотіли б бачити Реброва, він сам хоче. Ми намагаємося все зробити,

– розповів Михайліченко.

До слова. У поточному сезоні Аль-Айн під керівництвом Реброва провів 20 матчів, у яких команда здобула 11 перемог при 6 мирових та 3 поразках. Після 16 зіграних поєдинків підопічні українського наставника йдуть на 4-му місці у Про-лізі ОАЕ. Відставання від лідера складає 5 балів.

Нагадаємо, що вже 26 березня збірна України розпочинає відбір на чемпіонат Європи-2024. Перший офіційний матч "синьо-жовтих" буде проти потужної Англії. Також у відборі "синьо-жовті", окрім Англії, зіграють проти Північної Македонії, Мальти та Італії.

ЗМІ наголошують, що Руслан Ротань виведе головну команду країни на цей поєдинок, поки збірна не отримає нового головного тренера. Відзначимо, що Ротань і так буде поєднувати роботу у "молодіжці" та футбольному клубі Олександрія. Наставнику, можливо, доведеться розірватись на усі три фронти.

Вже колишній тренер "синьо-жовтих" Петраков після відходу з української збірної очолив національну команду Вірменії. Дебютний матч українського тренера припаде на кваліфікаційний поєдинок Євро-2024 проти Туреччини (25 березня).