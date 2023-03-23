Коментатор Роберто Моралес висловив свою думку про можливий прихід Сергія Реброва до керма збірної України. Він не вірить, що влітку 2023 року Сергій Станіславович очолить "синьо-жовтих".

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Моралес: Він не сказав, що точно після завершення контракту з Аль-Айном піде у збірну

Моралес не виключає, що Аль-Айн зробить якомога найкращу пропозицію Реброву щодо продовження контракту.

Ребров давав інтерв'ю і був дуже обережним. Але він не сказав, що точно після завершення контракту з Аль-Айном піде у збірну. Він сказав, що йому там дуже зручно працювати. Це історія про те, що він може продовжити контракт із Аль-Айном. Умови йому там запропонують найкращі,

– сказав Моралес.

Коментатор розповів, що боси Аль-Айна можуть захотіти зберегти Реброва, аби команда добре зіграла на Азійській лізі чемпіонів, яка стартує у серпні.

"Якщо все у нього буде добре з результатами, Реброву можуть запропонувати новий контракт і він зможе вимагати дуже дорогого підсилення під Азійську лігу чемпіонів, яку так бажають багаті власники клубу. Тому питання, хто буде тренером збірної, дуже загадкове", – додав український коментатор.

Наразі збірна України готується до матчу відбору на Євро-2024 проти Англії під керівництвом Руслана Ротаня, який водночас працює з "молодіжкою" та Олександрією. Легенда Дніпра виведе команду на матч на "Вемблі", який відбудеться 26 березня о 19:00 (за Києвом).

В УАФ очікують, що вже влітку Ребров очолить національну команду. Про це нещодавно в інтерв'ю підтвердив віцепрезидент Української асоціації футболу Олексій Михайличенко.

Нагадаємо, що чинний контракт Реброва за клубом ОАЕ розрахований до кінця червня 2023 року. Наразі його команда йде на другому місці у Про-лізі ОАЕ, маючи у своєму активі 40 очок. Що на 5 балів менше, аніж у лідера сезону Шабаб Аль-Ахлі.

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