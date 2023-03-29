У середині березня Михайло Мудрик перемикнувся зі матчів Челсі на збірну України, яка невдало стартувала у відборі на Євро-2024. 22-річний лівий вінгер "аристократів" вийшов у старті "синьо-жовтих" на поєдинок проти Англії.

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Але вдало проявити себе Мудрику не вдалось. 100-мільйонне придбання Челсі не завдало жодного удару та у підсумку Руслан Ротань посадив Михайла на лаву запасних. Лівий вінгер провів на полі 61 хвилину та був замінений на Віктора Циганкова.

Голи Гаррі Кейна та Букайо Сака принесли Англії перемогу над Україною 2:0. А Мудрик став найгіршим футболістом матчу.

Ковалець: Поки що над ним тяжіє тягар відповідальності

Після поєдинку були ті, хто взявся критикувати Михайла, а були ті, хто став захищати талановитого гравця. Одним із "правозахисників" Михайла став нинішній наставник клубу УПЛ Інгульця Сергій Ковалець.

54-річний фахівець звернувся до усіх із прохання набрати терпіння та не робити поспішних висновків. Адже Михайлу потрібно трохи часу для адаптації у новій для себе країні та чемпіонаті, а також у збірній України, за яку він провів лише 9 матчів.

Будьмо терплячими й не робімо поспішних висновків. Мудрику потрібен час, аби адаптуватися в дуже сильному англійському елітному дивізіоні. Поки що над ним тяжіє тягар відповідальності й це неабияк перешкоджає йому демонструвати свої найкращі якості,

– заявив Ковалець-старший.

До слова. Мудрик вже провів 7 матчів за Челсі, у яких відзначився дебютною гольовою передачею.

Тренер Інгульця вірить, що у наступних матчах збірної України, які відбудуться вже влітку 2023 року, ми побачимо зовсім іншу гру у виконанні Михайла. Також Ковалець сподівається на підсилення команди, адже після травм відновляться Ілля Забарний та Андрій Ярмоленко.

Але збагатившись цінним досвідом, Мудрик все може виправити. Я вірю, що вже в червневих матчах відбіркового циклу ми побачимо зовсім іншого Михайла. Також сподіваюся, що підсилять збірну України Ярмоленко та Забарний, які повернуться в стрій,

– сказав наставник Інгульця.

Нагадаємо! Наступний матч у відборі на Євро-2024 збірна України проведе 16 червня проти північної Македонії.

Щодо поєдинків Челсі, то вже 1 квітня "аристократи" зіграють вдома проти Астон Вілли. Це буде черговий шанс для Мудрика вийти на футбольне поле в АПЛ. Початок зустрічі о 19:30 (за Києвом).