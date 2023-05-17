Аль-Айну залишилось провести півфінальні матчі Кубка Етісалат під керівництвом Сергія Реброва. Після закінчення сезону-2022/2023 український наставник піде у вільне плавання, адже його контракт із клубом втратить свою чинність.

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Нові деталі майбутнього Реброва

За інформацією джерела, грецький Олімпіакос відмовився від кандидатури Реброва на посаду головного тренера команди. Тому у Сергія Станіславовича буде не такий широкий вибір, де продовжити тренерську кар'єру.

У Реброва є два варіанти – залишитись в Аль-Айні чи очолити збірну України. Начебто УАФ пропонує наставнику співпрацю на три роки. Натомість клуб ОАЕ теж хоче залишити на тренерському містку українського спеціаліста.