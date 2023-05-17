Аль-Айну залишилось провести півфінальні матчі Кубка Етісалат під керівництвом Сергія Реброва. Після закінчення сезону-2022/2023 український наставник піде у вільне плавання, адже його контракт із клубом втратить свою чинність. До темиСин Луческу несподівано може змінити Реброва на посаді головного тренера Аль-Айна Нові деталі майбутнього Реброва За інформацією джерела, грецький Олімпіакос відмовився від кандидатури Реброва на посаду головного тренера команди. Тому у Сергія Станіславовича буде не такий широкий вибір, де продовжити тренерську кар'єру. У Реброва є два варіанти – залишитись в Аль-Айні чи очолити збірну України. Начебто УАФ пропонує наставнику співпрацю на три роки. Натомість клуб ОАЕ теж хоче залишити на тренерському містку українського спеціаліста. Не виключено, що у такому разі Ребров може поєднувати тренерську роботу в Аль-Айні з роботою наставника збірної України. Але таке суміщення посад може не влаштувати якусь із двох сторін. До слова. До найближчого матчу збірної України залишається менш як місяць. Вже 16 червня "синьо-жовті" зіграють у кваліфікації на Євро-2024 проти Північної Македонії. Тому немає часу зволікати із призначенням нового наставника національної команди. Перед цим Україна проведе товариський матч проти Німеччини, який стане для "бундестім" ювілейним. Сам Ребров заявляв, що не хоче коментувати своє майбутнє та попросив зачекати до закінчення сезону-2022/2023. Також у ЗМІ з'являлась інформація, що начебто Аль-Айн вже розпочав пошуки нового головного тренера, який замінить на цій посаді українського фахівця. Одним із таких у списку є Разван Луческу, син головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу. Відзначимо! Можливо, у своєму останньому сезоні на чолі Аль-Айна Ребров привів команду до срібних нагород Про-ліги ОАЕ. Його підопічні поступились лише трьома очками чемпіону країни Шабаб Аль-Ахлі. Цікаво, що цей сезон може стати останнім в Аль-Айні і для Андрія Ярмоленка.