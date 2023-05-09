За інформацією джерела, еміратський клуб визначився із долею правого вінгера збірної України. Андрій Ярмоленко покине клуб по закінченню сезону-2022/2023. Аль-Айн не бачить логіки продовжувати контракт із українським футболістом, який навіть на цьому рівні показує доволі скромну гру та футбольні якості.

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Тому Ярмоленку доведеться шукати нову команду по закінченню поточного сезону. Раніше у ЗМІ була інформація, що після періоду в ОАЕ Андрій може повернутись у рідне київське Динамо.

Також Аль-Айн відмовився активувати опцію викупу контракту хорватського захисника Тіна Едвая, який грає в ОАЕ на правах оренди. Футболіст повернеться "на болота" у московський Локомотив, який вимагав від Аль-Айна доплати у розмірі 5 мільйонів доларів за те, що клуб із ОАЕ хотів викупити хорватського оборонця.

Аль-Айн після 25 турів йде на другому місці у Про-лізі ОАЕ, поступаючись лідеру 3 балами. Далі на клуб чекають два півфінали Кубка Етісалат.

Відзначимо, що Аль-Айн може позбутись не лише Ярмоленка. Тренерський місток команди може покинути й Сергій Ребров. Українського наставника активно сватають у збірну України, а в УАФ моляться, аби Сергій Станіславович дав "добро" на очолення національної команди.

Кар'єра Андрія Ярмоленка в Аль-Айні