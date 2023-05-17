Аль-Айну осталось провести полуфинальные матчи Кубка Этисалат под руководством Сергея Реброва. После окончания сезона-2022/2023 украинский наставник уйдет в свободное плавание, ведь его контракт с клубом утратит свою силу. К теме Сын Луческу неожиданно может сменить Реброва в должности главного тренера Аль-Айна Новые детали будущего Реброва По информации источника, греческий Олимпиакос отказался от кандидатуры Реброва на должность главного тренера команды. Поэтому у Сергея Станиславовича будет не столь широкий выбор, где продолжить тренерскую карьеру. У Реброва есть два варианта – остаться в Аль-Айне или возглавить сборную Украины. Вроде бы УАФ предлагает наставнику сотрудничество на три года. Клуб ОАЭ тоже хочет оставить на тренерском мостике украинского специалиста. Не исключено, что в этом случае Ребров может совмещать тренерскую работу в Аль-Айне с работой наставника сборной Украины. Но такое совмещение должностей может не устроить какую-либо из двух сторон. К слову. До ближайшего матча сборной Украины остается менее месяца. Уже 16 июня "сине-желтые" сыграют в квалификации на Евро-2024 против Северной Македонии. Поэтому нет времени медлить с назначением нового наставника национальной команды. Перед этим Украина проведет товарищеский матч против Германии, который станет для "бундестим" юбилейным. Сам Ребров заявлял, что не хочет комментировать свое будущее и попросил подождать до окончания сезона-2022/2023. Также в СМИ появлялась информация, что вроде бы Аль-Айн уже начал поиски нового главного тренера, который заменит в этой должности украинского специалиста. Одним из таких в списке есть Разван Луческу, сын главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу. Отметим! Возможно, в своем последнем сезоне во главе Аль-Айна Ребров привел команду в серебряные награды Про-лиги ОАЭ. Его подопечные уступили лишь три очка чемпиона страны Шабаб Аль-Ахли. Интересно, что этот сезон может стать последним в Аль-Айне. и для Андрея Ярмоленко.