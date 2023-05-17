Аль-Айну осталось провести полуфинальные матчи Кубка Этисалат под руководством Сергея Реброва. После окончания сезона-2022/2023 украинский наставник уйдет в свободное плавание, ведь его контракт с клубом утратит свою силу.

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Новые детали будущего Реброва

По информации источника, греческий Олимпиакос отказался от кандидатуры Реброва на должность главного тренера команды. Поэтому у Сергея Станиславовича будет не столь широкий выбор, где продолжить тренерскую карьеру.

У Реброва есть два варианта – остаться в Аль-Айне или возглавить сборную Украины. Вроде бы УАФ предлагает наставнику сотрудничество на три года. Клуб ОАЭ тоже хочет оставить на тренерском мостике украинского специалиста.