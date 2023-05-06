Начебто Сергій Ребров вже сповістив керівництво арабського клубу, що не буде продовжувати контракт із Аль-Айном. Тому клуб заздалегідь почав пошуки наступника українського тренера.

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Нові деталі долі Реброва в ОАЕ

Контракт Реброва з Аль-Айном спливає по закінченню сезону-2022/2023.

Хоча раніше була інформація, що Сергій Станіславович залишиться в Аль-Айні, аби команда солідно виступила в азійській Лізі чемпіонів.

Сам український наставник заявив, що ніяк більше не буде коментувати чутки про його відхід із Аль-Айна та нову роботу на чолі рідної збірної. Тренер попросив зачекати до кінця сезону, коли визначиться його доля.

Наразі команда Реброва йде на другому місці у Про-лізі ОАЕ. За 24 тури Аль-Айн набрав 48 балів та поступається лідеру сезону Шабаб Аль-Ахлі лише 3 очками, а це ціна однієї перемоги.

Також Аль-Айн бореться у Кубку Етісалат, де у півфіналі зіграє проти Аль-Наср.

28 квітня підопічні українського тренера прикро програли у фіналі Кубка президента ОАЕ. Аль-Айн поступився по пенальті Аль-Шарджу – 13:12. Цікаво, що серія пенальті тривала аж 25 ударів.

Очікується, що наступним місцем роботи Реброва буде збірна України, яку він прийде по ходу розіграшу кваліфікації Євро-2024, де "синьо-жовті" стартували із поразки від Англії 2:0. УАФ сподівається, що Сергій Станіславович очолить національну команду.

Преса також несподівано засватала українця на посаду головного тренера сенсації ЧС-2022 збірної Саудівської Аравії.

Як Аль-Айн грає під керівництвом Сергія Реброва