Матч між збірними Німеччини та України відбудеться 12 червня 2023 року в Бремені на стадіоні "Везерштадіон". Це буде товариський матч. Окрім того, матч буде історичним для німецької збірної, адже буде 1000-м в її історії.

Варте уваги Збірна України не зніматиметься з відбору Євро-2024: заява президента УАФ Павелка

За даними президента УАФ Андрія Павелка, цей матч матиме статус благодійного, а зібрані кошти Німецький футбольний союз планує передати на підтримку українців, які постраждали від російської військової агресії.

"До контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час", – запевнив Павелко.

Варто відзначити, що матч проти Німеччини збірна України проведе перед іграми відбору на Євро-2024. Вже 16 червня Україна зіграє проти Північної Македонії на виїзді. Цей матч відбудеться в Скоп'є. А на 19 червня запланований матч проти Мальти. Для "синьо-жовтих" це мав би бути домашній матч. Але через війну цей матч відбудеться в словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського. Підготовку до цих матчів збірна України проведе в Німеччині.