Сергій Ребров: шлях від Шахтаря з Горлівки до головної посади в українському футболі

Сергій Ребров – один з небагатьох, кому вдалося пограти за донецький Шахтар та київське Динамо, і при цьому зберегти повагу фанатів обох гегемонів українського футболу. Після закінчення професійної кар'єри Ребров одразу ж знайшов себе у тренерській професії та своїми результатами заслужив найвідповідальнішу посаду в українському футболі.

​Спортивне дитинство на Донеччині

Сергій Станіславович Ребров народився 3 червня 1974 року в місті Горлівка на Донеччині. З дитинства захоплювався футболом. Також у шкільні роки паралельно займався волейболом та баскетболом, але в результаті обрав найпопулярніший вид спорту у світі, який і зробив своєю професією, пише 24 Канал.

Початок кар'єри

Розпочинав свою кар'єру Сергій у молодіжній команді Шахтаря з рідної Горлівки, а пізніше перейшов в однойменний та головний клуб Донеччини, за який встиг зіграти в останньому сезоні чемпіонату СРСР під керівництвом Валерія Яремченка. За півтора року в Шахтарі Ребров забив 13 м’ячів у 32 матчах. Один з голів був у ворота Динамо.

Перехід у Динамо

Після вдалого сезону 18-річного нападника одразу запросив до себе з відривом найсильніший клуб України того часу – київське Динамо. Як подає інформацію офіційний сайт Динамо, у зворотньому напрямку в Донецьк відправився чемпіон світу серед юнаків Олег Матвєєв та 150 тисяч доларів США.

У складі столичної команди Ребров провів вісім сезонів і разом з Андрієм Шевченком створив один з найнебезпечніших дуетів форвардів у Європі. За цей час футболіст здобув вісім чемпіонств та шість Кубків України, тричі визнавався найкращим футболістом України.



Сергій Ребров / Динамо Київ

Після проведених 189 матчів у складі киян, у яких Ребров забив 93 голи й дійшов з командою до півфіналу Ліги чемпіонів, наступним кроком логічно напрошувався перехід у топовий європейський чемпіонат.

Європейська кар'єра

У 2000 році на нападника претендували італійський Мілан, англійський Арсенал та шотландський Рейнджерс. Але найбільш наполегливим був лондонський Тоттенгем, який усіма силами збирався перетворитися зі середняка АПЛ у грізну силу англійського футболу, тому перебив усі пропозиції конкурентів та виклав за українського форварда рекордні на той час для себе 11 мільйонів фунтів.

Однак на британських полях гра в Реброва пішла не найкращим чином. Прийшовши до клубу як головна зірка команди та найдорожчий гравець в історії, Сергій за чотири роки провів лише 59 матчів в АПЛ, в яких забив 10 м'ячів та віддав 2 гольові передачі. Ще по три голи він забив в Кубку Англії та Кубку англійської ліги.



Емоції Сергія Реброва після дубля у ворота Евертона / Твітер Тоттенхема

Не виправдавши сподівань керівників лондонського клубу, "шпори" кілька разів віддавали Реброва в оренду. У січні 2013 року його на півтора сезону відправили в Туреччину, де він виступав за Фенербахче, і з яким здобув звання чемпіона країни.

У 2014 році Ребров повернувся до Лондона, але вже іншої команди – Вест Хема, який на той час виступав в Чемпіоншипі. За 26 матчів він забив один гол, але допоміг команді повернутися до АПЛ.

Пізній етап кар'єри футболіста

Після закінчення контракту з англійським клубом, у 2005 році футболіст повернувся в рідне Динамо, за яке зіграв ще три сезони, протягом яких став чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України.

Догравав легендарний український форвард у казанському Рубіні. Там Сергій провів два сезони та у 2008 році завоював із командою золоті медалі місцевого чемпіонату. У Казані познайомився з тренерською школою іспанців, яка згодом матиме великий вплив на його бачення футболу в якості тренера.

Виступи за збірну України

27 червня 1992 року Сергій Ребров вийшов на заміну в матчі США – Україна (0:0), дебютувавши в національній збірній.

За національну збірну форвард зіграв 75 матчів, відзначившися 15 голами у ворота суперників. Правда на перший гол довелося чекати доволі довго – майже чотири роки. Аж 31 серпня 1996 року він вперше відзначився за "синьо-жовтих" – в гостьовому матчі проти Північної Ірландії. Цей гол був єдиний у матчі та приніс перемогу українцям.

Головним турніром для Сергія у збірній став чемпіонат світу-2006, який досі залишається єдиним для України мундіалем, у якому ми брали участь. На полях Німеччини Ребров забив гол у ворота Саудівської Аравії та реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті проти Швейцарії, що дозволило збірній Україні зіграти у чвертьфіналі турніру, де наші поступилися майбутнім чемпіонам світу – італійцям.

Шалений гол Сергія Реброва у ворота Саудівської Аравії: дивіться відео

Початок тренерської кар'єри

У 2009 році Ребров завершив професійну кар'єру футболіста та одразу ж почав тренерську, ставши асистентом тренера Динамо-2. Вже за три роки Олег Блохін запросив Сергія стати своїм помічником уже в першій команді.

Отримавши потрібний досвід, наставник у 2014 році став головним тренером Динамо. Під його керівництвом команда змогла зупинити 5-річне домінування донецького Шахтаря та по два рази перемогла в чемпіонаті та Кубку України, а також здобула Суперкубок.

У третій сезон на чолі Динамо, команда здала позиції та фінішувала другою. Сергій Станіславович із тренерським штабом хотіли перебудувати команду й попрощатися з деякими лідерами команди, які не вписувалися в майбутні плани Реброва, проте керівництво киян на це не пішло, то ж сторони потиснули руки й пішли своєю дорогою.

Закордонний досвід

Улітку 2017 року для тренера почався новий екзотичний досвід – він перебрався до Саудівської Аравії, де очолив місцевий Аль-Ахлі. Українець у дебютному сезоні здобув срібні медалі чемпіонату та привернув на себе увагу декількох європейських клубів.

То ж уже через рік Ребров очолив угорський Ференцварош, з яким у першому ж сезоні здобув золоті медалі, які за попередні 14 років тільки одного разу вигравав титулований будапештський клуб. Наступні два сезони також були тріумфальними для Реброва, і що найголовніше – клуб уперше з сезону-1995/1996 зіграв у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Це принесло суттєвий дохід у бюджет угорців, які й досі залишаються лідерами чемпіонату, навіть після відходу Реброва з команди у 2021 році.

Після успішних трьох років на чолі Ференцвароша, український тренер підписав контракт з клубом з ОАЕ – Аль-Айном.

Чутки про призначення в збірну

Щойно Ребров приступив до виконання своїх обов'язків, як у відставку пішов головний тренер збірної України Андрій Шевченко. І замість легенди Мілана одразу захотіли назначити його партнера по Динамо та збірній – Сергія Реброва.

Тренер Аль-Айна почав консультуватися з юристами, щоб розірвати контракт з клубом, а в ЗМІ з'являлося все більше інформації про те, що український тренер розірвав контракт з клубом і збирається до Києва, проте пізніше стало відомо, що керівництво Аль-Айна відмовилося відпускати спеціаліста в збірну, то ж наставником головної країни став Олександр Петраков.

Ребров в цей час залишався у клубі, з яким виграв чемпіонство, а згодом запросив до себе і капітана збірної України Андрія Ярмоленка, разом з яким став срібним призером чемпіонату та Кубка ліги.

Офіційна презентація головним тренером збірної України

Але, нарешті всі зірки зійшлися, і 7 червня 2023 року Сергій Ребров все ж таки став головним тренером збірної.

На пресконференції з приводу свого призначення наставник подякував ЗСУ за те, що бережуть нашу Незалежність та дають змогу українцям спілкуватися про футбол. Пообіцяв і надалі допомагати українським воїнам та українцям, які постраждали від російської агресії. і зауважив, що радий разом з родиною повернутися додому й готовий починати працювати.

Перший матч на чолі збірної український фахівець проведе 12 червня. Це буде товариська гра України проти Німеччини, котра стане для "бундестім" ювілейною 1000-ю в історії, а також матиме благодійний статус, де збиратимуть кошти на допомогу Україні.



Ребров на презентації головного тренера збірної / УАФ

! Контракт Реброва та його тренерського штабу зі збірною України підписаний до 30 липня 2026 року.

Віримо, що все в нашого тренерського штабу вдасться й Сергій Ребров впише своє ім'я золотими літерами в історію українського футболу на посаді головного тренера збірної. Будемо вболівати.