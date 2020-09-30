29 вересня "Ференцварош" Сергія Реброва зустрічався проти "Мольде" у плей-офф Ліги чмепіонів. Господарі зіграли у "суху" нічию, але за результатом першого матчу вийшли у груповий раунд єврокубків.

Ференцварош – Мольде 0:0

До речі: Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф та відео голів

Безгольовий початок

Українці Харатін та Зубков вийшли зі стартових хвилин у складі "Ференцвароша". І перша небезпека була саме від Харатіна.Він отримав гарний пас, перехитрив захисника, але з межі штрафного майданчика сильно пробив повз стійку, пише 24 канал.

Зубков завдав гарматного удару з далекої відстані. М'яч летів в напрямку середини воріт, але Лінде легко зупинив його, виконавши сейв.

Перша гострота від футболістів гостей була на 26-й хвилині. Аурснес підхопив передачу, побачив, що голкіпер вийшов з лінії воріт і пробив з далекої відстані. Однак, удар вийшов невдалим – м'яч пролетів високо над поперечиною.

Знову небезпека була від українця Зубкова, який завдав потужного удару у ворота, але його постріл самовіддано заблокував захисник.

Вольф Ейкрем завдав удару, отримавши вдалу передачу. М'яч, після його спроби з лінії штрафного майданчика, пролетів над поперечиною.

Жодна з команд не змогла забити гол у першій 45-хвилинці – 0:0.

Історичний вихід у групу Ліги чемпіонів

Другий тайм команди розпочали не надто активно. Грегерсен на 59-й хвилині зумів зіграти на добивання, але його спробу заблоковано.

Знову Зубков, який був одним із найбільш помітних у зустрічі, отримав діагональну передачу, увірвався в штрафний майданчик і пробив у правий кут воріт – Лінде вдало обрав позицію і виконав впевнений сейв.

Відповідь від гостей. Хестад отримав точну передачу в штрафному майданчику та відразу пробив – Дібус продемонстрував свою майстерність і виконав блискучий сейв.

Брюнгільдсен змарнував чудову нагоду вивести "Мольде" вперед у матчі. М'яч, після його удару, пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

На 90+3 хвилині "Ференцварош" таки забив завдяки зусиллям Узуні, але арбітр скасував гол через офсайд.

У підсумку "суха" нічия 0:0. Але беручи до уваги рахунок у першій грі 3:3, то далі у груповий раунд Ліги чемпіонів вийшов саме "Ференцварош" українців. Угорська команда вперше за 25 років пробилась далі раундів плей-офф.

Ференцварош – Мольде відеоогляд