Презентація у Будинку футболу розпочалась із представлення Сергія Реброва. Після чого наставник почав своє спілкування з пресою, пише 24 Канал.

​До теми Молитви були почуті: Сергій Ребров – головний тренер збірної України з футболу

Хто допомагатиме Реброву у збірній України

Одним із найбільш інтригуючих запитань була тем тренерського штабу Реброва у збірній. Наразі Сергій Станіславович не може назвати усіх своїх помічників, адже ще не з усіма вдалось вдарити по руках.

Ребров підтвердив, що Худжамов буде тренером голкіперів. Адже перед цим велась гаряча дискусія, чи повернеться Олександр Шовковський у розташування головної команди країни.

Ми ще ведемо перемовини. Ще не підписали з усіма помічниками контракт. Але я вважаю, що це будуть помічники, які були зі мною в Аль-Айні – Альберто Босх і Вісенто Гомес. Далі будуть українські помічники, з якими я домовлюсь. Так, Гліб Платов вже працює з нами. Його я знаю дуже давно, він працював разом зі мною у київському Динамо, а зараз він працює у Дніпрі. Тренер по воротарях – Рустам Худжамов,

– сказав новоспечений наставник "синьо-жовтих".

Також на цей збір та три червневі матчі у розташування збірної викликали тренера з фізпідготовки, який працює у донецькому Шахтарі. За словами Сергія Станіславовича, після цих трьох поєдинків буде видно, хто буде займатись фізичною підготовкою футболістів збірної у майбутньому.

Унаї Мельгоса відповідатиме за збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних.

Відзначимо, що дебютний матч Реброва на чолі збірної припаде на 12 червня, коли Україні зіграє товариську гру проти Німеччини. Далі на "синьо-жовтих" чекають два відбіркові матчі Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).