Сергей Ребров: путь от Шахтера из Горловки до главной должности в украинском футболе

Сергей Ребров – один из немногих, кому удалось поиграть за донецкий Шахтер и киевское Динамо, при этом сохранить уважение фанатов обоих гегемонов украинского футбола. После окончания профессиональной карьеры Ребров сразу же нашел себя в тренерской профессии и своими результатами заслужил самый ответственный пост в украинском футболе.

Спортивное детство в Донецкой области

Сергей Станиславович Ребров родился 3 июня 1974 года в городе Горловка Донецкой области. С детства увлекался футболом. Также в школьные годы параллельно занимался волейболом и баскетболом, но в результате выбрал самый популярный вид спорта в мире, который и сделал своей профессией, пишет 24 Канал.

Начало карьеры

Начинал свою карьеру Сергей в молодежной команде Шахтера из родной Горловки, а позже перешел в одноименный и главный клуб Донбасса, за который успел сыграть в последнем сезоне чемпионата СССР под руководством Валерия Яремченка. За полтора года в Шахтере Ребров забил 13 мячей в 32 матчах. Один из голов был в ворота "Динамо".

Переход в Динамо

После удачного сезона 18-летнего нападающего сразу пригласил к себе на с отрывом самый сильный клуб Украины того времени – киевское Динамо. Как подает информацию официальный сайт Динамо, в обратном направлении в Донецк отправился чемпион мира среди юношей Олег Матвеев и 150 тысяч долларов США.

В составе столичной команды Ребров провел восемь сезонов и вместе с Андреем Шевченко создал один из самых опасных дуэтов форвардов в Европе. За это время футболист завоевал восемь чемпионств и шесть Кубков Украины, трижды признавался лучшим футболистом Украины.



Сергей Ребров / Динамо Киев

После проведенных 189 матчей в составе киевлян, в которых Ребров забил 93 гола и дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов, следующим шагом логично напрашивался переход в топовый европейский чемпионат.

Европейская карьера

В 2000 году на нападающего претендовали итальянский Милан, английский Арсенал и шотландский Рейнджерс. Но наиболее настойчивым был лондонский Тоттенхэм, который всеми силами собирался превратиться из середняка АПЛ в грозную силу английского футбола, поэтому перебил все предложения конкурентов и выложил за украинского форварда рекордные в то время для себя 11 миллионов фунтов.

Однако на британских полях игра у Реброва пошла не лучшим образом. Придя в клуб как главная звезда команды и самый дорогой игрок в истории, Сергей за четыре года провел всего 59 матчей в АПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 2 голевых передачи. Еще по три гола он забил в Кубке Англии и Кубке английской лиги.



Эмоции Сергея Реброва после дубля в ворота Эвертона / Твиттер Тоттенхэма

Не оправдав ожиданий руководителей лондонского клуба, "шпоры" несколько раз отдавали Реброву в аренду. В январе 2013 года его на полтора сезона отправили в Турцию, где он выступал за Фенербахче и с которым стал чемпионом страны.

В 2014 году Ребров вернулся в Лондон, но уже в состав другой команды – Вест Хэма, выступавший в то время в Чемпионшипе. За 26 матчей он забил один гол, но помог команде вернуться в АПЛ.

Поздний этап карьеры футболиста

После окончания контракта с английским клубом, в 2005 году футболист вернулся в родное Динамо, за которое сыграл еще три сезона, в течение которых стал чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Доигрывал легендарный украинский форвард в казанском Рубине. Там Сергей провел два сезона и в 2008 году завоевал с командой золотые медали местного чемпионата. В Казани познакомился с тренерской школой испанцев, которая впоследствии окажет большое влияние на его видение футбола в качестве тренера.

Выступления за сборную Украины

27 июня 1992 года Сергей Ребров вышел на замену в матче США – Украина (0:0), дебютировав в национальной сборной.

За национальную сборную форвард сыграл 75 матчей, отличившись 15-ю голами в ворота соперников. Правда, первый гол пришлось ждать довольно долго – почти четыре года. 31 августа 1996 года он впервые отличился за "сине-желтых" – в гостевом матче против Северной Ирландии. Этот гол был единственным в матче и принес победу украинцам.

Главным турниром для Сергея в сборной стал чемпионат мира-2006, до сих пор остающийся единственным для Украины мундиалем, в котором мы участвовали. На полях Германии Ребров забил гол в ворота Саудовской Аравии и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти против Швейцарии, что позволило сборной Украины сыграть в четвертьфинале турнира, где наши уступили будущим чемпионам мира – итальянцам.

Безумный гол Сергея Реброва в ворота Саудовской Аравии: смотрите видео

Начало тренерской карьеры

В 2009 году Ребров завершил профессиональную карьеру футболиста и сразу начал тренерскую, став ассистентом тренера Динамо-2. Уже через три года Олег Блохин пригласил Сергея стать своим помощником уже в первой команде.

Получив нужный опыт, наставник в 2014 году стал главным тренером Динамо. Под его руководством команда смогла остановить 5-летнее доминирование донецкого Шахтера и по два раза победила в чемпионате и Кубке Украины, а также завоевала Суперкубок.

В третий сезон во главе Динамо команда сдала позиции и финишировала второй. Сергей Станиславович с тренерским штабом хотели перестроить команду и попрощаться с некоторыми лидерами команды, которые не вписывались в будущие планы Реброва, однако руководство киевлян на это не пошло, поэтому стороны пожали руки и пошли своей дорогой.

Зарубежный опыт

Летом 2017 для тренера начался новый экзотический опыт – он перебрался в Саудовскую Аравию, где возглавил местный Аль-Ахли. Украинец в дебютном сезоне завоевал серебряные медали чемпионата и привлек на себя внимание нескольких европейских клубов.

Так вот, уже через год Ребров возглавил венгерский Ференцварош, с которым в первом же сезоне получил золотые медали, которые за предыдущие 14 лет только однажды выигрывал титулованный будапештский клуб. Следующие два сезона также были триумфальными для Реброва, и что самое главное – клуб впервые с сезона-1995/1996 сыграл в групповом этапе Лиги Чемпионов. Это принесло существенный доход в бюджет венгров, которые до сих пор остаются лидерами чемпионата, даже после ухода Реброва из команды в 2021 году.

После успешных трех лет во главе Ференцвароша украинский тренер подписал контракт с клубом из ОАЭ – Аль-Айном.

Слухи о назначении в сборную

Как только Ребров приступил к выполнению своих обязанностей, как в отставку ушел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. И вместо легенды Милана сразу захотели назначить его партнера по Динамо и сборной – Сергея Реброва.

Тренер Аль-Айна начал консультироваться с юристами, чтобы расторгнуть контракт с клубом, а в СМИ появлялось все больше информации о том, что украинский тренер расторг контракт с клубом и собирается в Киев, однако позже стало известно, что руководство Аль-Айна отказалось отпускать специалиста в сборную, поэтому наставником национальной сборной стал Александр Петраков.

Ребров в это время оставался в клубе, с которым выиграл чемпионство, а затем пригласил к себе и капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, вместе с которым стал серебряным призером чемпионата и Кубка лиги.

Официальная презентация главным тренером сборной Украины

Но, наконец, все звезды сошлись, и 7 июня 2023 года Сергей Ребров все же стал главным тренером сборной.

На пресс-конференции по поводу своего назначения наставник поблагодарил ВСУ за то, что берегут нашу Независимость и позволяют украинцам общаться о футболе. Пообещал и дальше помогать украинским воинам и украинцам, пострадавшим от российской агрессии. и заметил, что рад вместе с семьей возвратиться домой и готов начинать работать.

Первый матч во главе сборной украинский специалист проведет 12 июня. Это будет товарищеская игра Украины против Германии, которая станет для "бундестим" юбилейной 1000-й в истории, а также будет иметь благотворительный статус, где будут собирать средства в помощь Украине.



Ребров на презентации главного тренера сборной / УАФ

! Контракт Реброва и его тренерского штаба со сборной Украины подписан до 30 июля 2026 года.

Верим, что все у нашего тренерского штаба удастся и Сергей Ребров впишет свое имя золотыми буквами в историю украинского футбола в должности главного тренера сборной. Будем болеть.