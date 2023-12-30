Не сподобалися політичні банери: в Саудівській Аравії зірвали матч Суперкубка Туреччини
Джерело:Milliyet
Турецький футбол продовжує лихоманити. Черговий скандал з політичним відтінком відбувся під час розіграшу Суперкубка Туреччини.
В рамках святкування 100-річчя проголошення Турецької республіки та футбольної федерації було вирішено провести Суперкубок в Саудівській Аравії. Переможець трофею повинен був визначитися в зустрічі команд Фенербахче та Галатасарай.
Читайте також Про футбол можна забути: президент турецького клубу отримав покарання за побиття рефері
Саудитам не сподобалися політичні гасла
До Ер-Ріяду з'їхалися уболівальники грандів турецького футболу. На честь свята вони вивісили банери із зображенням національного героя Кемаля Ататюрка та гаслом: "Мир вдома, мир — у світі". Також перед початком поєдинку мав пролунати гімн Туреччини.
Проте така політична акція не сподобалася господарям стадіону в Ер-Ріяді. Місцева влада погодилася на виконання гімну, але була проти банерів з Ататюрком. У підсумку сторони не знайшли компроміс в цьому питанні.
Команди вирішили підтримати протест та не з'явилися на полі. У підсумку Суперкубок Туреччини був перенесений на пізніший термін. Де саме він відбудеться, наразі не відомо.
Матч Суперкубка Туреччини не відбувся через зображення Ататюрка / /twitter.com/eurofootcom
Скандали в Туреччині не вщухають
- Нагадаємо, що це не перший скандал в турецькому футболі. Раніше президент Анкарагюджю Фарук Коджа побив суддю після матчу його команди проти Різеспора.
- Під час іншого матчу чемпіонату Туреччини відбулася масова бійка за участю футболістів та технічного персоналу. У підсумку арбітр показав п'ять червоних карток.