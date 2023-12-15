Президент господарів був незадоволений суддівством та вибіг на футбольне поле, де вдарив головного арбітра поєдинку по обличчю. Суддя одразу впав на газон, а люди, які були поруч, почали добивати того ногами.

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Агресор отримав покарання

Власник турецького Анкарагюджю Фарук Коджа після жахливих своїх дій намагався виправдатися та заявляв, що не хотів бити арбітра, а тільки мав намір словесно відреагувати. Проте його аргументи не допомогли уникнути покарання.

Дисциплінарний комітет професійного футболу Туреччини оголосив свій вердикт. Він довічно дискваліфікував президента Анкарагюджю. який більше не зможе займатися футбольною діяльністю. Фарук Коджа отримав п'ятирічний бан, а згідно з турецьким регламентом, якщо одноразова дискваліфікація перевищує термін у три роки, то вона автоматично стає довічною.

Окреме покарання отримав і сам клуб Анкарагюджю. Він був покараний штрафом у 2 мільйони турецьких лір і проведенням п'яти найближчих домашніх матчів без глядачів.

Нагадаємо, що після інциденту з побиттям арбітру всі змагання з футболу в Туреччині були призупинені. Тамтешня федерація футболу заявила, що вони поновляться з 19 грудня.

Довідка. Наразі Анкарагюджю посідає 11-те місце в турнірній таблиці турецької Суперліги. Свій наступний матч команда зіграє 21 грудня на своєму полі проти Хатайспора.