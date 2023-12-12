Поєдинок завершився із рахунком 1:1. Проте запам'ятається він не безпосередніми подіями під час зустрічі, а скандалом, який стався після фінального свистка.

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Побиття футбольного арбітра в Туреччині

Після завершення зустрічі президент господарів Фарук Коджа вибіг на поле та вдарив головного рефері матчу Халіла Мелера в око. Суддя після цього впав на газон, а людина з натовпу добивала його ногою.

До цього під час матчу сталося декілька спірних ситуацій, які й викликали, судячи з усього, таку дику реакцію. На 10-й хвилині Анкарагюджю вийшов уперед в рахунку, проте суддя скасував гол через гру рукою в атаці.

На початку другого тайму Алі Соу отримав другу жовту картку, після чого господарі залишились у меншості вже за рахунку 1:0. На 90+5-й хвилині був вилучений і гравець гостей, але вже наприкінці компенсованого часу Різеспор все ж таки вирвав нічию.

Після чого сталася величезна ганьба, яка матиме серйозні наслідки для агресорів. Зазначається, що вже розпочато слідчі дії щодо порушників. було надано вказівку ідентифікувати всіх підозрюваних та взяти їх під варту. Також було наказано затримати президента Анкарагюджю Фарука Коджа, який перебував у лікарні.

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Федерація футболу Туреччини оперативно відреагувала на жахливі події та оголосила про призупинення змагань на всіх рівнях:

Сьогодні цю підлу атаку здійснили не тільки проти Халіла Умута Мелера. Цей нелюдський напад було скоєно проти всього турецького футболу. Щодо осіб, винних у події, було порушено кримінальні справи.



Відповідальний клуб, президент клубу, його менеджери та всі злочинці, які напали на Халіла Умута Мелера, будуть покарані найсуворішим чином. За рішенням ради директорів Федерації футболу Туреччини матчі у всіх лігах перенесено на невизначений термін.

Довідка. Після 15-го туру Анкарагюджю посідає одинадцяте місце у Суперлізі, Різеспор – восьме.