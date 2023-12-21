Це був перший поєдинок для команд після поновлення змагань, які призупинялися через побиття арбітра президентом Анкарагюджю. Гра закінчилася з рахунком 0:2, але запам'яталася вона не красивою грою на полі, а черговим скандалом, повідомляє 24 Канал.

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У чемпіонаті Туреччини матч закінчився масовою бійкою

Здавалося б, що після того інциденту та покарання, яке отримав Фарук Коджа, турецький футбол має стати більш дисциплінованим, але ні. Вже на другий день після поновлення турніру весь світ знову обговорює скандал у Туреччині.

Поєдинок між Бурсаспором та Діярбакірспором проходив у запеклій боротьбі, в якій гравці не шкодували один одного. Пристрасті закипіли після того, як автор другого голу відсвяткував взяття воріт біля вболівальників господарів на 82-й хвилині матчу.

Після того команди були заведені по максимуму та майже дограли зустріч, але в компенсований час все ж таки емоції взяли гору. Розпочалася бійка, участь у якій брали не тільки футболісти обох команд, а й технічний персонал, як підсумок, головний арбітр матчу показав 5 червоних карток.

Дивіться відео сутички в матчі Бурсаспор – Діярбакірспор

Варто зауважити, що бійка продовжилася і в підтрибунному приміщенні та закінчилася тільки після втручання поліції.

Відео бійки на матчі у Туреччині

Довідка. Після цього матчу Бурсаспор залишився на передостанньому місці в турнірній таблиці, а Діярбакірспор зміг піднятися на сьому сходинку.