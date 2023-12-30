В рамках святкування 100-річчя проголошення Турецької республіки та футбольної федерації було вирішено провести Суперкубок в Саудівській Аравії. Переможець трофею повинен був визначитися в зустрічі команд Фенербахче та Галатасарай.

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Саудитам не сподобалися політичні гасла

До Ер-Ріяду з'їхалися уболівальники грандів турецького футболу. На честь свята вони вивісили банери із зображенням національного героя Кемаля Ататюрка та гаслом: "Мир вдома, мир — у світі". Також перед початком поєдинку мав пролунати гімн Туреччини.

Проте така політична акція не сподобалася господарям стадіону в Ер-Ріяді. Місцева влада погодилася на виконання гімну, але була проти банерів з Ататюрком. У підсумку сторони не знайшли компроміс в цьому питанні.

Команди вирішили підтримати протест та не з'явилися на полі. У підсумку Суперкубок Туреччини був перенесений на пізніший термін. Де саме він відбудеться, наразі не відомо.

Матч Суперкубка Туреччини не відбувся через зображення Ататюрка / /twitter.com/eurofootcom

Скандали в Туреччині не вщухають