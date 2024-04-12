Божевілля в Саудівській Аравії: фанат на стадіоні побив зіркового футболіста батогом – відео

У четвер, 11 квітня, відбувся фінальний матч Суперкубка Саудівської Аравії з футболу. В ньому зустрічалися Аль-Іттіхад і Аль-Хіляль.

Матч закінчився з рахунком 1:4. Це дозволило команді Жорже Жезуса продовжити свою рекордну серію до 34 поспіль перемог, пише 24 Канал.

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Конфлікт, який вийшов з-під контролю

Але після завершення поєдинку відбувся інцидент, який затьмарив події, що відбувалися на футбольному полі. Стався конфлікт між уболівальником та нападником "тигрів" Абдерразаком Хамдаллою, який потрапив у об'єктиви камер і став вірусним у мережі.

33-річний форвард, який забив єдиний гол за Аль-Іттіхад йшов у сторону підтрибунного приміщення та паралельно сварився з фанатами на стадіоні. В якийсь момент він облив одного з уболівальників "Аль-Хіляля" водою, на що той відповів кількома ударами батогом.

Дивіться відео шаленої сварки на матчі Аль-Іттіхад – Аль-Хіляль

. Раніше у Суперкубку Саудівської Аравії стався ще один непересічний епізод. На стадії півфіналу Кріштіану Роналду після вилучення хотів ударити арбітра матчу , але в останній момент зупинився.

Зазначимо, що Абдерразак Хамдалла є одним з найрезультативніших гравців, які виступають у Саудівській Аравії. Гравець збірної Марокко провів 35 матчів за Аль-Іттіхад у сезоні-2023/2024, в яких забив 27 голів та віддав 4 результативні передачі.