У саудівському дербі Аль-Іттіхад на своєму полі приймав Аль-Хіляль. Гості, як і у першому поєдинку, здобули перемогу з рахунком 0:2 та впевнено пройшли до наступної стадії турніру, пише 24 Канал.

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Фантастична серія

Цей успіх став історичним для зіркової команди Жорже Жезуса, за яку грають відомі за виступами у Європі: Яссін Буну, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Сєргєй Мілінкович-Савич, Малком, Александр Мітрович і Неймар, який мав стати лідером команди, однак провів за клуб лише три матчі, після чого отримав травму.

Аль-Хіляль здобув 28-му перемогу поспіль, що є абсолютним світовим рекордом. До цього володарем найдовшої серії був вельський клуб Нью-Сейнтс, який утримував рекорд з 2016 року.



Аль-Хіляль установив історичний рекорд футболу / Фото з соцмереж клубу

Зазначимо, що востаннє Аль-Хіляль не вигравав у вересні 2023 року. За цей час саудівський клуб забив 81 гол і пропустив лише 8 м’ячів.

Найдовші переможні серії в історії футболу

Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – 28 (2023-2024 роки) Нью-Сейнтс (Вельс) – 27 (2016-2017) Аякс (Нідерланди) – 26 (1971-1972) Аякс (Нідерланди) – 25 (1955) Корітіба (Бразилія) – 24 (2011)

Довідка. Продовжити свою неймовірну серію команда Жезуса матиме можливість 16 березня в матчі проти Дамака в чемпіонаті Саудівської Аравії. Стартовий свисток пролунає о 21:00.