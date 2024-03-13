У саудівському дербі Аль-Іттіхад на своєму полі приймав Аль-Хіляль. Гості, як і у першому поєдинку, здобули перемогу з рахунком 0:2 та впевнено пройшли до наступної стадії турніру, пише 24 Канал.
Читайте також Чемпіонство Бундесліги стає все ближче: Баєр побив історичний рекорд німецького футболу – відео
Фантастична серія
Цей успіх став історичним для зіркової команди Жорже Жезуса, за яку грають відомі за виступами у Європі: Яссін Буну, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Сєргєй Мілінкович-Савич, Малком, Александр Мітрович і Неймар, який мав стати лідером команди, однак провів за клуб лише три матчі, після чого отримав травму.
Аль-Хіляль здобув 28-му перемогу поспіль, що є абсолютним світовим рекордом. До цього володарем найдовшої серії був вельський клуб Нью-Сейнтс, який утримував рекорд з 2016 року.
Аль-Хіляль установив історичний рекорд футболу / Фото з соцмереж клубу
Зазначимо, що востаннє Аль-Хіляль не вигравав у вересні 2023 року. За цей час саудівський клуб забив 81 гол і пропустив лише 8 м’ячів.
Найдовші переможні серії в історії футболу
- Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – 28 (2023-2024 роки)
- Нью-Сейнтс (Вельс) – 27 (2016-2017)
- Аякс (Нідерланди) – 26 (1971-1972)
- Аякс (Нідерланди) – 25 (1955)
- Корітіба (Бразилія) – 24 (2011)