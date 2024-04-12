Фенербахче виставив на матч юнацький склад вікової категорії U-19, який провів на полі 1 хвилину. Через страйк "канарок" судді завершили гру та присудили Галатасараю технічну поразку.
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Фенербахче отримало штраф
Турецький клуб був оштрафований на 115 тисяч євро за зрив матчу Суперкубку Туреччини.
У Фенербахче обґрунтували свій бойкот тим, що вийшли на поле "не для того, щоб перемогти, а щоб відстояти правду". Також команда звинуватила Турецьку федерацію футболу в несправедливому ставленні після того, як двоє їхніх гравців отримали дискваліфікацію на один матч за бійку з вболівальниками Трабзонспора, які штурмували поле під час матчу чемпіонату 17 березня.
Фенербахче розглядало вихід з турецької Суперліги, але члени клубу були проти.
Наразі Фенербахче посідає 2 позицію в турецькій Суперлізі, набравши 82 очки. Команда відстає на 2 бали від лідера, Галатасарая.