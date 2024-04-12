Матч закончился со счетом 1:4. Это позволило команде Жорже Жезуса продолжить свою рекордную серию до 34 подряд побед, пишет 24 Канал.
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Конфликт, который вышел из-под контроля
Но после завершения поединка произошел инцидент, который затмил события, происходившие на футбольном поле. Случился конфликт между болельщиком и нападающим "тигров" Абдерразаком Хамдаллой, который попал в объективы камер и стал вирусным в сети.
33-летний форвард, который забил единственный гол за Аль-Иттихад шел в сторону подтрибунного помещения и параллельно ссорился с фанатами на стадионе. В какой-то момент он облил одного из болельщиков "Аль-Хиляля" водой, на что тот ответил несколькими ударами плетью.
Смотрите видео безумной ссоры на матче Аль-Иттихад – Аль-Хиляль
Отметим, что Абдерразак Хамдалла является одним из самых результативных игроков, выступающих в Саудовской Аравии. Игрок сборной Марокко провел 35 матчей за Аль-Иттихад в сезоне-2023/2024, в которых забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.