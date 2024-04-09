Перша частина зустрічі закінчилась нульовою нічиєю. Хоча наприкінці тайму м'яч таки побував у володіннх господарів. Але гол Отавіу був скасований через офсайд, пише 24 Канал.

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Суддя ледь не отримав в обличчя від Роналду

У середині другого тайму Аль-Хіляль відзначився двічі. Голи за господарів забили Аль-Давсарі та Малком, які забезпечили комфортну перевагу своїй команді над Аль-Насром.

Наприкінці матчу емоції вибухнули у головної зірки на полі у складах обох команд – Кріштіану Роналду. Португалець вдарив суперника в обличчя під час поєдинку. За що головний арбітр півфіналу покарав порушника червоною карткою.

Зірковий нападник бурхливо відреагував на своє вилучення та навіть замахнувся кулаком у бік судді. Але вчасто стримався та не вдарив арбітра поєдинку. Якби розлючений Роналду не стримав емоцій та вдався до фізичних дій, то міг би довго пробути у майбутньому поза футбольним полем.

Роналду вдарив суперника в обличчя: дивіться відео

Відео, як Роналду ледь не вдарив арбітра через вилучення

Вже без Ронлду на полі Аль-Наср зумів скоротити відставання до мінімуму 2:1. У компенсований до матчу час голом відзначився Садіо Мане. Однак на більше часу у гостей не вистачило.

Аль-Наср із Роналду вилетів із Аль-Хіляль на стадії півфіналу Суперкубка Саудівської Аравії 2:1.

Відзначимо, що 39-річний Роналду у поточному сезоні-2023/2024 відіграв вже 37 матчів, у яких забив 36 голів та віддав 12 асистів.

Цікаво! У фіналі суперкубкового турніру зійдуться Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад, який у півфіналі здолав Аль-Вахду 2:1. Вирішальний матч за трофей запланований на 11 квітня.