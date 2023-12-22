Хоча першою у поєдинку відзначилась якраз Жирона. На 39-й хвилині Артем Довбик реалізував пенальті та забив свій 11-й м'яч у поточному сезоні-2023/2024.

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Чому так рано змінили Довбика

Здавалось, що матч йде до мінімальної виїзної перемоги тоді ще лідера іспанської першості. Але наприкінці матчу Песселья врятував Бетіс від домашньої поразки, встановивши остаточний рахунок 1:1.

Слід відзначити, що Довбик провів на полі лише 64 хвилини та був замінений на Стуані. Така швидка заміна українця здивувала уболівальників Жирони.

Після поєдинку головний тренер "червоно-білих" пояснив таку ранню заміну найкращого бомбардира команди.

Виявилось, що Артем має ушкодження литкового м'яза, яке ще на усі 100% не залікував. Тому у Жироні вирішили не ризикувати здоров'ям свого форварда.

2023-й рік Довбик закінчив із 11 голами та 4 асистами у 17-ти зіграниї поєдинках. Це дозволило йому зрівнятись за системою "гол плюс пас" із зірковим футболістом Реала Джудом Беллінгемом.

Нагадаємо! Інший український лідер Жирони Віктор Циганков пропустив вже два матчі через ушкодження. Очікується, що правий вінгер повернеться до гри вже на початку нового 2024-го року.

Жирона після цієї нічиї продовжувала бути лідером турнірної таблиці Ла Ліги, але лише до матчу Реала, який відбувся теж 22 грудня. "Вершкові" без Андрія Луніна з труднощами мінімально обіграли на виїзді Алавес 0:1. Єдиний гол у тій грі у компенсований час забив Лукас Васкес. Відзначимо, що мадридський клуб грав у меншості після вилучення центрбека Начо.

Перемога Реала витіснила клуб Довбика та Циганкова на другу позицію таблиці першості Іспанії. Однак в обох колективів знову рівна кількість балів – по 45 очок.

До слова, наступний матч Жирона проведе вже у новому 2024-му році проти мадридського Атлетіко (3 січня).