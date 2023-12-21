У Ла Лізі проходять останні матчі 18 туру сезону 2023-2024, який стане останнім цього року. Каталонська Жирона грає на виїзді проти Бетіса та в разі перемоги піде на новорічну перерву лідером таблиці, пише 24 канал.

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З перших хвилин у складі гостей вийшов Артем Довбик і вже під завісу першого тайму відзначився голом з пенальті. Захисник Бетіса збив Торре на вході у власний майданчик.

Українець впевнено розвів м'яч та воротаря по різних кутах. Таким чином, Довбик забиває вже у третьому поспіль матчі за Жирону. Загалом для Артема це 11-ий гол у Ла Лізі!

Відео голу Артема Довбика: