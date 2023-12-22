Хотя первой в поединке отличилась как раз Жирона. На 39-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти и забил свой 11-й мяч в текущем сезоне-2023/2024.

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Почему так рано сменили Довбика

Казалось, что матч идет к минимальной выездной победе тогда еще лидера испанского первенства. Но в конце матча Песселья спас Бетис от домашнего поражения, установив окончательный счет 1:1.

Следует отметить, что Довбик провел на поле всего 64 минуты и был заменен Стуани. Такая скорая замена украинца удивила болельщиков Жироны.

После поединка главный тренер "красно-белых" объяснил столь раннюю замену лучшего бомбардира команды.

Оказалось, что Артем имеет повреждение икроножной мышцы, которую еще на все 100% не залечил. Поэтому в Жирони решили не рисковать здоровьем своего форварда.

2023-й год Довбик закончил с 11 голами и 4 ассистами в 17-ти сыгранных поединках. Это позволило ему сравниться по системе "гол плюс пас" со звездным футболистом Реала Джудом Беллингемом.

Напомним! Другой украинский лидер Жироны Виктор Цыганков пропустил уже два матча из-за повреждений. Ожидается, что правый вингерь вернется к игре уже в начале нового 2024-го года.

Жирона после этой ничьи продолжала быть лидером турнирной таблицы Ла Лиги, но только до матча Реала, состоявшегося 22 декабря. "Сливочные" без Андрея Лунина с трудом минимально обыграли на выезде Алавес 0:1. Единственный гол в этой игре в компенсированное время забил Лукас Васкес. Отметим, что мадридский клуб играл в меньшинстве после удаления центрбека Начо.

Победа Реала вытеснила клуб Довбика и Цыганкова во вторую позицию таблицы первенства Испании. Однако у обоих коллективов снова равное количество баллов – по 45 очков.

К слову, следующий матч Жирона проведет уже в новом 2024 году против мадридского Атлетико (3 января).