Сампдорія зробила нову пропозицію Динамо по трансферу Супряги
Джерело:SampNews24
Італійська Сампдорія виявилась наполегливою. Клуб зробив ще одну пропозицію Динамо щодо трансферу Владислава Супряги.
Ще є шанс перейти в Серію А
21-річний форвард таки може змінити український чемпіонат на італійський. Керівництво Сампдорії зробило другу пропозицію Динамо з новими умовами. Клуб Серії А хоче орендувати Владислава Супрягу на один рік, віддавши за нього 750 тисяч євро.
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Також італійська команда хоче, щоб в орендній угоді був прописаний пункт викупу футболіста за 7,2 мільйона євро. Раніше повідомлялось, що чемпіон України готовий відпустити форварда в оренду за 1,5 мільйони євро з опцією викупу у 7 мільйонів євро.
За даними Transfermarkt, вартість Супряги складає 6 мільйонів євро. Владислав повністю втратив довіру головного тренера Динамо Мірчі Луческу та немає багато ігрової практики. До цього усього додалась і травма футболіста. Футболіст до 31 грудня 2025 року має чинну угоду з киянами.
Відзначимо, що сезон-2020/2021 у Серії А Сампдорія завершила на 9 місці, здобувши 52 пункти.
Трансферна епопея Супряги
- Італійська Сампдорія хоче підсилити атакувальну лінію молодим форвардом. Однак Динамо хоче заробити на переході Супряги чималі гроші. Такі щедрі суми клуб із Серії А не готовий робити.
- Після першої спроби трансфер зірвався. Киян не влаштували умови, які запропонували італійці. Президент Сампдорії Массімо Ферреро заявив, що його клуб підпише українського футболіста лише за умови, що кияни знизять ціну на його трансфер.
- У сезоні-2020/2021 Супряга зіграв за "біло-синіх" 31 матч, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.