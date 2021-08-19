Ще є шанс перейти в Серію А

21-річний форвард таки може змінити український чемпіонат на італійський. Керівництво Сампдорії зробило другу пропозицію Динамо з новими умовами. Клуб Серії А хоче орендувати Владислава Супрягу на один рік, віддавши за нього 750 тисяч євро.

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Також італійська команда хоче, щоб в орендній угоді був прописаний пункт викупу футболіста за 7,2 мільйона євро. Раніше повідомлялось, що чемпіон України готовий відпустити форварда в оренду за 1,5 мільйони євро з опцією викупу у 7 мільйонів євро.

За даними Transfermarkt, вартість Супряги складає 6 мільйонів євро. Владислав повністю втратив довіру головного тренера Динамо Мірчі Луческу та немає багато ігрової практики. До цього усього додалась і травма футболіста. Футболіст до 31 грудня 2025 року має чинну угоду з киянами.

Відзначимо, що сезон-2020/2021 у Серії А Сампдорія завершила на 9 місці, здобувши 52 пункти.

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