Еще есть шанс перейти в Серию А
21-летний форвард таки может сменить украинский чемпионат на итальянский. Руководство Сампдории сделало второе предложение Динамо с новыми условиями. Клуб Серии А хочет арендовать Владислава Супрягу на один год, отдав за него 750 тысяч евро.
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Также итальянская команда хочет, чтобы в арендной сделке был прописан пункт выкупа футболиста за 7,2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что чемпион Украины готов отпустить форварда в аренду за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа за 7 миллионов евро.
По данным Transfermarkt, стоимость Супряги составляет 6 миллионов евро. Владислав полностью потерял доверие главного тренера Динамо Мирчи Луческу и не имеет много игровой практики. К этому всему добавилась и травма футболиста. Футболист до 31 декабря 2025 года имеет действующее соглашение с киевлянами.
Отметим, что сезон 2020/2021 в Серии А Сампдория завершила на 9 месте, получив 52 пункта.
Трансферная эпопея Супряги
- Итальянская Сампдория хочет усилить атакующую линию молодым форвардом. Однако Динамо хочет заработать на переходе Супряги немалые деньги. Такие щедрые суммы клуб из Серии А не готов делать.
- После первой попытки трансфер сорвался. Киевлян не устроили условия, которые предложили итальянцы. Президент Сампдории Массимо Ферреро заявил, что его клуб подпишет украинского футболиста лишь при условии, что киевляне снизят цену на его трансфер.
- В сезоне 2020/2021 Супряга сыграл за "бело-синих" 31 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.