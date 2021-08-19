Еще есть шанс перейти в Серию А

21-летний форвард таки может сменить украинский чемпионат на итальянский. Руководство Сампдории сделало второе предложение Динамо с новыми условиями. Клуб Серии А хочет арендовать Владислава Супрягу на один год, отдав за него 750 тысяч евро.

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Также итальянская команда хочет, чтобы в арендной сделке был прописан пункт выкупа футболиста за 7,2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что чемпион Украины готов отпустить форварда в аренду за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа за 7 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, стоимость Супряги составляет 6 миллионов евро. Владислав полностью потерял доверие главного тренера Динамо Мирчи Луческу и не имеет много игровой практики. К этому всему добавилась и травма футболиста. Футболист до 31 декабря 2025 года имеет действующее соглашение с киевлянами.

Отметим, что сезон 2020/2021 в Серии А Сампдория завершила на 9 месте, получив 52 пункта.

Трансферная эпопея Супряги