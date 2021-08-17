Трансфер відбудеться за однієї умови

Президенти Сампдорії Массімо Ферреро та Динамо Ігор Суркіс не змогли домовитись щодо трансферу 21-річного нападника. Італійський клуб готовий розпочати нові перемовини лише за однієї умови.

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Італійці готові підписати українського футболіста лише у тому випадку, якщо Динамо зменшить ціну. Про це заявив президент Сампдорії.

Я погоджуся на підписання Супряги тільки в тому випадку, якщо ціна буде знижена. Інакше нам і говорити нема про що,

– сказав Ферреро.

За даними Transfermarkt, вартість Владислава складає 6 мільйонів євро. Супряга повністю втратив довіру Мірчі Луческу та немає багато ігрової практики. До цього усього додала і травма футболіста.