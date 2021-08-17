Трансфер на межі зриву

Президенти Сампдорії Массімо Ферреро та Динамо Ігор Суркіс особисто поспілкувались щодо ціни за перехід Владислава Супряги. Але сторони не змогли вдарити по руках.

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За інформацією видання, клуби начебто вже розірвали усі домовленості щодо трансферу форварда. Швидше за все футболіст залишиться у складі чемпіона УПЛ.

За даними Transfermarkt, вартість Владислава складає 6 мільйонів євро.

Італійська команда хотіла орендувати у Динамо футболіста з опцією можливого викупу футболіста. У сезоні-2021/2022 Супряга ще не виходив на поле у "біло-синій" футболці. Футболіст відновлюється від травми Владислав остаточно втратив довіру головного тренера Мірчі Луческу та місце в основі команди.