Дива не сталось, шамани не допомогли: Мане, який пропустить ЧС-2022, зробили операцію

Збірна Сенегалу зіграє у Катарі без своєї головної зірки Садіо Мане. Хоча тренерський штаб до останнього вірив у диво та навіть включив футболіста у заявку на чемпіонат світу-2022.

Лівий вінгер отримав травму у матчі німецької Бундесліги Баварія – Вердер (6:1). Спершу повідомлялось, що у Мане несерйозні проблеми із сухожиллям, які не потребують операції. У Сенегалі навіть почали поговорювати, що місцеві шамани будуть ставити Садіо на ноги та включили футболіста у заявку на чемпіонат світу-2022.

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Однак прогнози та надії не стали реальністю. Мане пропустить Мундіаль у Катарі.

Як повідомила Баварія, Садіо вже прооперували в австрійському Інсбруку. Операція минула успішно, лідеру збірної Сенегалу прикріпили сухожилля до головки правої малогомілкової кістки. Вже через декілька днів вінгер розпочне своє відновлення у розташуванні мюнхенського клубу.

У сезоні-2022/2023 Мане встиг провести 23 матчі, у яких забив 11 голів та зробив 4 асисти.

Нагадаємо, що влітку 2022-го Садіо змінив англійський Ліверпуль на німецьку Баварію.

Сенегальський вінгер уклав контракт до кінця червня 2025 року.

Збірна Сенегалу без Мане зіграє у груповому раунді ЧС-2022 проти Нідерландів, Катару та Еквадору. Перший поєдинок проти нідерландського суперника відбудеться 21 листопада.