За його словами, лікар сенегальської збірної полетів у Мюнхен до Мане, а потім в Австрію, щоб провести тестування стану здоров'я футболіста. На щастя для команди, травма Садіо не вимагає хірургічного втручання.

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Сіссе: Ми оптимісти та зробимо все можливе, щоб повернути його

Відсутність операції зменшить термін відновлення зіркового вінгера. Мане пробуде поза футбольним полем від 7 до 10 днів. Після чого на футболіста Баварії та збірної Сенегалу чекатиме МРТ.

Головний тренер сенегальської збірної Алью Сіссе вирішив залишити травмованого Мане у заявці, навівши приклад Ісмаїла Сарра: "Ми вже мали схожу ситуацію з Ісмаїлом Сарром, з якою ми добре впоралися під час Кубка африканських націй".

У Сенегалі все ще сподіваються, що зможуть розраховувати на Мане у Катарі.