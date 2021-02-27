У суботу, 27 лютого, львівський Рух гостював на стадіоні Колоса у рамках 16 туру УПЛ. Львів'яни здобули перемогу у доданий арбітром час.

Колос – Рух 1:2

Голи: Мисак, 35 (авт.) – Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6

Вилучення: Мисик, 90, Федик, 90+1 (поза межами поля) – Костишин, 90+1

Нереалізований пенальті: Гавриш, 89 (Колос)

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Автогол голкіпера

Львівський клуб виконав серію з кутових біля воріт Олександрії, але жоден з низ не завершився гостротою. Лисенко пробив зі штрафного – м'яч пролетів повз стійку.

Фанати, які прийшли подивитись матч на власні очі, не побачили високо темпу гри від обох команд. До половини першого тайму клуби не створили жодного небезпечного моменту. М'яч після дальнього удару Колоса полетів прямо у руки Мисака.

Не вдалось Кравченку вдалось замкнути передачу з флангу – арбітр призначив лише кутовий. Вже після його розіграшу Колос відкрив рахунок. Голкіпер Руха Мисак намагався кулаком вибити м'яч з голови Оріховського, але м'яч полетів у власні ворота – 1:0. Футболісти львівського клубу апелювали до арбітра, що Лисенко блокував їх голкіпера у боротьбі та не дозволив якісно зіграти на випередження. Однак суддя був невблаганний.

Наприкінці першої 45-хвилинки гості ледь не забили, але голкіпер був першим на м'ячі. Більше команди у першому таймі не забивали.

Найкращі моменти першого тайму: відеоогляд

Вольова перемога Руха

Рух швидко зрівняв рахунок у другому таймі. Після штрафного справжня "пожежа" була біля воріт Колоса, якою скористався нападник львів'ян Кондраков – 1:1.

Відео голу Кондракова

Борячук міг вивести Рух вперед, але голкіпер Волинець впевнено зіграв біля власних володінь. Команди на цьому не зупинились та спробували вийти вперед. Однак голкіпери були на місці.

В останній 10-хвилинці матчу більшою перевагою володіли господарі. Футболісти Івана Федика вже не мали тієї свіжості, яка була на початку другої 45-хвилинки. Тож ближчими до гола були гравці з Ковалівки.

На 89-й хвилині Колос отримав чудову нагоду вирвати перемогу у Руха – пенальті. Мисик грубо головою зіткнувся з суперником – друга жовта картка для футболіста львів'ян та автоматичне вилучення. До позначки підійшов Гавриш та не зумів переграти голкіпера Мисака.

У доданий арбітром час Костишин побачив перед собою теж другу жовту картку – вилучення. У рівних складах команди дограли цей матч. Цікаво, що суддя показав пряму червону картку головного тренеру Руха Івану Федику.

Рух таки спромігся на гол. Кухаревич неймовірним дальнім ударом вивів Рух вперед – 1:2. У підсумку – 1:2 вирвана перемога клубу зі Львова.