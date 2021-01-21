Нападник Руха Микола Кухаревич залишається у Львові. Клуб тричі відмовив бельгійському Левену у пропозиції щодо трансферу гравця.

Микола Кухаревич вже начебто однією ногою був у бельгійському Андерлехту та вже навіть пройшов медичне обстеження. Але щось пішло не так. Форвард буде грати за "жовто-чорних" у другому колі УПЛ. Львів'яни тричі відмовляли Левену, який є фарм-клубом англійського Лестера. Про це повідомив у програмі "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

До теми 19-річний забивний форвард Руха стане одноклубником Михайліченка у Бельгії

Категорична позиція Руха

Бельгійці тричі виходили на представників Руха. Але всі спробули були марними, керівництво клубу не влаштували пропозиції Левена. Хоча клуб з Бельгії обіцяв Кухаревичу місце у першій команді та гарантований ігровий час.

Також до переговорів по Миколі підключилася і City Football Group, яку очолює МанСіті. Хто входить у цю групу? Сюди також входять Нью-Йорк Сіті, Ломмель, Труа та Жирона. Київське Динамо також було не проти бачити перспективного форварда у своєму складі. Але Рух захотів за гравця суму з шістьма нулями в іноземній валюті.

Хто такий Микола Кухаревич? 19-річний нападник, який взимку 2020 року перебрався у Рух. Наприкінці літа дебютував у футболці клубу у матчі проти Ворскли. До цього виступав у Волині, де і розпочав кар'єру у 2018 році. У цьому сезоні зіграв за львів'ян у 12 матчах забив 1 гол.

20 січня Кухаревич полетів з львівським клубом на тренувальний збір до Туреччини.