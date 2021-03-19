Favbet достроково вітає фанатів блакитної частини Манчестера. За 9 турів до кінця сезону компанія розрахувала прогнози на перемогу "містян" як успішні, та визнала МанСіті чемпіоном Прем'єр-Ліги.

Після 28-го туру Сіті випереджає свого найближчого та принципового переслідувача — Манчестер Юнайтед — на 14 очок.

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До кінця чемпіонату ще 9 турів, але аналітики Favbet не мають сумнівів, що Манчестер Сіті стане переможцем турніру. Минулого сезону вони так само розрахували перемогу Ліверпуля за 14 турів до кінця АПЛ.

Ця перемога стане третьою для Хосепа Гвардіоли на чолі клубу. До цього він вже вигравав титул в сезонах 2017/2018 та 2018/2019. А для МанСіті – це 7-й чемпіонський титул.

У Favbet переконані, що це не привід перестати слідкувати за англійськими баталіями. Бо Favbet проводить промо-заходи "Викради тачку у Favbet", де прогнози на англійський чи інші чемпіонати – шанс виграти Jaguar XE або Ford EcoSport. На кону 21 авто.